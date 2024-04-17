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رياضة

جماهير العين تستفز الهلال والبليهي

Lebanon 24
17-04-2024 | 15:00
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استفزت جماهير العين الإماراتي، نادي الهلال السعودي، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد "هزاع بن زايد" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

واستقبل الهلال ثلاثية مفاجئة في الشوط الأول، جاءت بتوقيع المهاجم المغربي سفيان رحيمي، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة السادسة، وبعد ذلك هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 26 و38.

ورددت جماهير العين هتافات "هلالي وينه كسرنا عينه"، وذلك خلال مجريات الشوط ومع دخول اللاعبين لغرفة تبديل الملابس، كما هتفت ضد مدافع الهلال علي البليهي "يا بكاية يا بكاية".

 وتعد هذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها الهلال هدفين أو أكثر في مباراة واحدة من البطولة الآسيوية بالموسم الحالي.

 وسبق أن استقبل الهلال 4 أهداف فقط على مدار 10 مباريات سابقة، بواقع ثنائية في دور المجموعات وهدفين في الأدوار الإقصائية.

( koora)
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