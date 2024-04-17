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رياضة

الريال يثأر من سيتي ويجرّده من لقب أبطال أوروبا

Lebanon 24
17-04-2024 | 18:24
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رد ريال مدريد الإسباني الصاع صاعين لمضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي عندما جرده من اللقب بالفوز عليه 4-3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 الأربعاء على ملعب "الاتحاد" في مانشستر في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
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وكان ريال مدريد البادئ بالتسجيل عبر البرازيلي رودريغو (12)، وأدرك البلجيكي كيفن دي بروين (76) التعادل، وهو النتيجة التي آلت إليها مباراة الذهاب في مدريد 3-3.

ويلتقي ريال مدريد في الدور المقبل مع بايرن ميونيخ المتأهل بفوزه على أرسنال الإنجليزي 1-0 إيابا في ميونيخ بعدما تعادلا 2-2 ذهابا في لندن.
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