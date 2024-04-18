البايرن يبخّر أحلام "أرسنال"

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تأهل بايرن ميونيخ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء عقب فوزه في إياب ربع النهائي على ضيفه آرسنال 1-صفر.وسجل جوشوا كيميتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.ووصل بايرن ميونخ إلى نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2019-2020.وفشل أرسنال في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 3 من آخر 4 مرات خاض فيها الدور ربع النهائي منذ موسم 2007-2008.ويواجه بايرن ميونيخ في نصف النهائي فريق ريال مدريد. (بي ان سبورتس)