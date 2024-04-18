Advertisement

رياضة

البايرن يبخّر أحلام "أرسنال"

Lebanon 24
18-04-2024 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1188722-638490208062102098.jpg
Doc-P-1188722-638490208062102098.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تأهل بايرن ميونيخ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء عقب فوزه في إياب ربع النهائي على ضيفه آرسنال 1-صفر.
وسجل جوشوا كيميتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.

ووصل بايرن ميونخ إلى نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2019-2020. 
Advertisement

وفشل أرسنال في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 3 من آخر 4 مرات خاض فيها الدور ربع النهائي منذ موسم 2007-2008. 

ويواجه بايرن ميونيخ في نصف النهائي فريق ريال مدريد. (بي ان سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:43 | 2024-04-18
00:10 | 2024-04-18
23:00 | 2024-04-17
18:24 | 2024-04-17
17:07 | 2024-04-17
15:34 | 2024-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24