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رياضة
البايرن يبخّر أحلام "أرسنال"
Lebanon 24
18-04-2024
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تأهل بايرن ميونيخ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء عقب فوزه في إياب ربع النهائي على ضيفه آرسنال 1-صفر.
وسجل جوشوا كيميتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.
ووصل بايرن ميونخ إلى نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2019-2020.
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وفشل أرسنال في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 3 من آخر 4 مرات خاض فيها الدور ربع النهائي منذ موسم 2007-2008.
ويواجه بايرن ميونيخ في نصف النهائي فريق ريال مدريد. (بي ان سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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