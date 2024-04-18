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رياضة

بإنجازاتٍ شخصية جديدة.. أنشيلوتي يعلّق على تأهل الريال

Lebanon 24
18-04-2024 | 00:10
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علّق الإيطالي كارلو أنشيلوتي على تأهل فريقه ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطيه مانشستر سيتي بركلات الترجيح مثمناً الدور الدفاعي الذي قام به اللاعبون وصلابتهم طوال المباراة.
 
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وقال أنشيلوتي أن المباراة كانت صعبة، وتألمنا كثيرا، مشيرًأ إلى أننا بطريقة جيدة خلال المباراة، كما دافعنا طوال 120 دقيقة.
 
وأضاف:" لقد كان لدينا صلابة دفاعية رائعة، ونحن نعلم مدى قدرة السيتي على الهجوم".
وأصبح أنشيلوتي ثاني مدرب بعد أليكس فيرغوسون يتخطى حاجز الـ200 مباراة في مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ انطلاقها عام 1955 (201 مباراة)، كما بات ثاني مدرب يقود فريقا واحدا للدور نصف النهائي في 5 مواسم على الأقل من مسابقة دوري أبطال أوروبا بمسماها الحالي بعد فيرغوسون أيضاً. (بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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