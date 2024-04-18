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رياضة

بعد مبارتي أمس.. كيف ستكون خارطة نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا؟

Lebanon 24
18-04-2024 | 00:43
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تمكن كل من ريال مدريد وبايرن ميونخ من حجز بطاقتهما يوم الأربعاء على حساب مانشستر سيتي حامل اللقب وأرسنال للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وكان باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند قد حجزا مقعديهما في الدور نصف النهائي الثلثاء على حساب برشلونة وأتلتيكو مدريد.
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وتنطلق مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في 30 نيسان الجاري، أما مرحلة الإياب فتبدأ في السابع من أيّار المقبل.

ويلتقي بوروسيا دورتموند مع ضيفه باريس سان جيرمان في ذهاب الدور نصف النهائي على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" يوم الثلاثاء الموافق 30 نيسان 2024، قبل أن تتكرر المواجهة في الإياب على ملعب "حديقة الأمراء" يوم 7 أيّار 2024.

وفي المواجهة الثانية، يلتقي بايرن ميونخ مع ضيفه ريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي على ملعب “أليانز آرينا” يوم الأربعاء الموافق 1 أيّار 2024، قبل أن تتكرر المواجهة في الإياب على ملعب "سانتياغو برنابيو" يوم 8 أيّار 2024. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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