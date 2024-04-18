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رياضة

مُفاجأة من العيار الثقيل يفجّرها التضامن صور

Lebanon 24
18-04-2024 | 03:04
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أعلن نادي التضامن صور الاقتراب من حسم صفقة جديدة استعدادا لمنافسات الموسم المقبل.

وكشف التضامن صور، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، اقترابه من ضم اللاعب البيروفي من أصول لبنانية ألكسندر سكر، في تدعيم قوي لصفوف الفريق".
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وأكد نادي التضامن صور توصله لاتفاق نهائي مع وكيل اللاعب حول جميع التفاصيل المتعلقة بالعقد، في انتظار الإعلان عن الصفقة بشكل نهائي.(موقع كورة)
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