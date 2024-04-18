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رياضة

اقترب من تحقيق اللّقب.. السّد يُمطر شباك الأهالي بـ9 أهداف

Lebanon 24
18-04-2024 | 03:30
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اقترب السد من استعادة اللقب بفوزه الكبير على مضيفه الأهلي 9-1 الأربعاء في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري القطري لكرة القدم المؤجلة من شهر شباط الماضي.

وسجل أكرم عفيف (3 و57) والجزائري بغداد بونجاح (72 و80 و90+4) ويوسف عبد الرزاق (32) والبرازيلي غليمري تويس (35) ومحمد أسحاق (60 خطأ في مرمى فريقه) وإلياس حسني (76) أهداف السد، فيما سجل الفرنسي عمر سيكو (44) الهدف الوحيد للأهلي الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب وسطه العاجي ادريسا دومبيا (48).
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وعزز "الزعيم" رصيده في الصدارة بـ46 نقطة بفارق خمس نقاط عن أقرب مطارديه الريان الغرافة. (عربي21)
 
 
المصدر: عربي21
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