هل يحقق ليفربول معجزة في الدوري الأوروبي ويتفادى الإقصاء المبكر؟

يدخل ليفربول مواجهة مضيفه أتالانتا في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي مساء اليوم الخميس آملا في محو ذيول الخسارة المؤلمة على أرضه بثلاثية نظيفة ذهابا وتفادي الخروج المبكر والمرير.



وبعد سقوطه أمام أتالانتا في عقر داره، تلقى ليفربول خسارة مؤلمة أخرى في ملعبه الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي على يد كريستال بالاس 0-1، ليفشل في استعادة صدارة الدوري ويتراجع للمركز الثالث بالتساوي مع أرسنال (71 لكل منهما)، ومتأخرا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب المتصدر.

Advertisement

وعلى الرغم من أن حظوظ ليفربول لا تزال قائمة في الدوري، فإن مان سيتي نادرا ما يخسر الصدارة في الأمتار الأخيرة، لذا يتوجب على "الريدز" الذي خرج من ربع نهائي كأس إنجلترا على يد مانشستر يونايتد، تحقيق معجزة في الدوري الأوروبي بعد خسارته العريضة أمام أتالانتا.



ويحتاج ليفربول في لقاء اليوم للفوز بفارق أربعة أهداف لتعويض خسارته والتأهل للدور المقبل أو بفارق ثلاثة أهداف لتعديل النتيجة وبعدها الاحتكام لشوطين إضافيين وركلات الترجيح.



ويتميز ليفربول هذا الموسم بـ"عقلية الوحوش" التي ساعدت اللاعبين على تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية في ظل غياب مجموعة لاعبين مؤثرين استعادهم أخيرا، لكنه يعانى على الصعيد الدفاعي إذ تشير الارقام إلى تلقيه الهدف الأول في 21 مباراة.



في المقابل، سيحاول أتالانتا سادس الدوري الإيطالي أن يحافظ على سجله المميز في الدوري الأوروبي حيث لم يخسر سوى مرة في آخر 22 مباراة، ضمن سلسلة من 13 انتصارا و8 تعادلات. (روسيا اليوم)