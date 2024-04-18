بعد الإطاحة بالسيتي.. نجم ريال مدريد أثناء خروجه من الملعب: "الله أكبر" (صورة)

عبر النجم الألماني أنطونيور روديغر عن فرحته بالفوز بركلات الترجيح خلال مواجهة مانشستر سيتي مساء أمس الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في معقل السيتيزنز ملعب "الاتحاد".



واتجهت المباراة إلى الأشواط الإضافية، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وفاز الريال بنتيجة (4-3) وسجل روديغر الركلة الأخيرة للملكي، وأثناء خروجه من الملعب احتفل روديغر قائلا: "الله أكبر".

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