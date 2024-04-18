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رياضة

بعد الإطاحة بالسيتي.. نجم ريال مدريد أثناء خروجه من الملعب: "الله أكبر" (صورة)

Lebanon 24
18-04-2024 | 09:54
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عبر النجم الألماني أنطونيور روديغر عن فرحته بالفوز بركلات الترجيح خلال مواجهة مانشستر سيتي مساء أمس الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في معقل السيتيزنز ملعب "الاتحاد".

واتجهت المباراة إلى الأشواط الإضافية، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وفاز الريال بنتيجة (4-3) وسجل روديغر الركلة الأخيرة للملكي، وأثناء خروجه من الملعب احتفل روديغر قائلا: "الله أكبر".
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بعد الإطاحة بالسيتي.. نجم ريال مدريد: الله أكبر (صورة)


ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد، بايرن ميونخ الألماني، في الدور نصف النهائي، والذي حسم التأهل على حساب أرسنال.

وهذه هي المرة الثانية التي يطيح فيها ريال مدريد بمان سيتي من المسابقة القارية بعدما فعلها الموسم قبل الماضي في نصف النهائي في طريقه إلى لقبه الـ14 القياسي.
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