بشأن مباريات الإعادة في الكأس الإنكليزي.. هذا ما قرّره الإتحاد

اعتباراً من الدور الأول لكأس إنجلترا في كرة القدم، سيتم إلغاء مباريات الإعادة بدءاً من الموسم المقبل بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الخميس وذلك بموجب اتفاق مع الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وكان الاتحاد الإنجليزي ألغى بالفعل مباريات الإعادة اعتباراً من الدور الخامس وقال إنّه تمّ الاتفاق على خطوة إلغائها تماماً: "في ضوء التغييرات في الجدول بسبب توسيع مسابقات الاتحاد الأوروبي".واعتباراً من الموسم المقبل، سيتضمن دوري أبطال أوروبا 64 مباراة إضافية، مما يزيد الضغط على الجدول المحلي.وقال الاتحاد الإنجليزي إنّ جميع أدوار كأس إنجلترا ستقام في نهاية الأسبوع بما في ذلك الدور الخامس الذي أقيم في منتصف الأسبوع خلال المواسم الخمسة الماضية.(بي إن سبورتس)