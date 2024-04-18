الأمور تتضح أكثر.. إليكم من تأهل إلى "مونديال النوادي"

بدأت تتضح معالم الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية بشكل كبير بعد وصول العديد من البطولات القارية إلى مراحلها النهائية، والذي سيُقام في في الولايات المتحدة الأميركية.

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وأصبح كل من أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد الإسباني آخر الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية بالرغم من خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بحسب مسار التصنيف مستفيداً من خروج مواطنه برشلونة من ذات الدور، إلا أنّ مصير العديد من المقاعد لم يحسم حتى الآن.وستضم البطولة أندية من كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الآسيوي والاتحاد الأفريقي والكونكاكاف واتحاد أميركا الجنوبية وأوقيانوسيا وتنطلق في 15 يونيو وتنتهي في 13 يوليو من عام 2025.الأهلي المصري: دوري أبطال أفريقيا 2020-2021 و2022-2023الوداد المغربي: دوري أبطال أفريقيا 2021-2022الهلال السعودي: دوري أبطال آسيا 2021أوراوا ريد دايموندز الياباني: دوري دوري أبطال آسيا 2022تشيلسي الإنجليزي: دوري أبطال أوروبا 2020-2021ريال مدريد الإسباني: دوري أبطال أوروبا 2021-2022مانشستر سيتي الإنجليزي: دوري أبطال أوروبا 2022-2023مونتيري المكسيكي: كأس أبطال الكونكاكاف 2021سياتل ساوندرز الأميريكي: كأس أبطال الكونكاكاف 2022كلوب ليون المكسيكي: كأس أبطال الكونكاكاف 2023بالميراس البرازيلي: كونميبول ليبرتادوريس 2021فلامينغو البرازيلي: كونميبول ليبرتادوريس 2022فلومينينسي البرازيلي: كونميبول ليبرتادوريس 2023بايرن ميونخ الألماني: مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدمباريس سان جيرمان الفرنسي: مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدمإنتر ميلان الإيطالي: مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدمبورتو البرتغالي: مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدمبوروسيا دورتموند الألماني: مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدميوفنتوس الإيطالي: مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدمأتلتيكو مدريد الإسباني: مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدمبنفيكا البرتغالي: مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدمأوكلاند سيتي النيوزيلاندي: مسار تصنيف الاتحاد الأوقيانوسي لكرة القدمأولسان هيونداي الكوري الجنوبي: مسار تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (بي إن سبورتس)