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رياضة

الأمور تتضح أكثر.. إليكم من تأهل إلى "مونديال النوادي"

Lebanon 24
18-04-2024 | 14:00
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بدأت تتضح معالم الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية بشكل كبير بعد وصول العديد من البطولات القارية إلى مراحلها النهائية، والذي سيُقام في في الولايات المتحدة الأميركية.
وأصبح كل من أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد الإسباني آخر الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية بالرغم من خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بحسب مسار التصنيف مستفيداً من خروج مواطنه برشلونة من ذات الدور، إلا أنّ مصير العديد من المقاعد لم يحسم حتى الآن.
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وستضم البطولة أندية من كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الآسيوي والاتحاد الأفريقي والكونكاكاف واتحاد أميركا الجنوبية وأوقيانوسيا وتنطلق في 15 يونيو وتنتهي في 13 يوليو من عام 2025.

الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية:
أبطال القارات

الأهلي المصري: دوري أبطال أفريقيا 2020-2021 و2022-2023

الوداد المغربي: دوري أبطال أفريقيا 2021-2022

الهلال السعودي: دوري أبطال آسيا 2021

أوراوا ريد دايموندز الياباني: دوري دوري أبطال آسيا 2022

تشيلسي الإنجليزي: دوري أبطال أوروبا 2020-2021

ريال مدريد الإسباني: دوري أبطال أوروبا 2021-2022

مانشستر سيتي الإنجليزي: دوري أبطال أوروبا 2022-2023

مونتيري المكسيكي: كأس أبطال الكونكاكاف 2021

سياتل ساوندرز الأميريكي: كأس أبطال الكونكاكاف 2022

كلوب ليون المكسيكي: كأس أبطال الكونكاكاف 2023

بالميراس البرازيلي: كونميبول ليبرتادوريس 2021

فلامينغو البرازيلي: كونميبول ليبرتادوريس 2022

فلومينينسي البرازيلي: كونميبول ليبرتادوريس 2023

الفرق المتأهلة من خلال التصنيف

بايرن ميونخ الألماني: مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

باريس سان جيرمان الفرنسي: مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

إنتر ميلان الإيطالي: مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

بورتو البرتغالي: مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

بوروسيا دورتموند الألماني: مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

يوفنتوس الإيطالي: مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

أتلتيكو مدريد الإسباني: مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

بنفيكا البرتغالي: مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

أوكلاند سيتي النيوزيلاندي: مسار تصنيف الاتحاد الأوقيانوسي لكرة القدم

أولسان هيونداي الكوري الجنوبي: مسار تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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