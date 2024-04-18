أزمة تلوح في الأفق.. لونين قد يغادر ريال مدريد

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يعيش نادي ريال مدريد الإسباني أزمة شائكة بطلها الأوكراني أندريه لونين، حارس مرمى الفريق.وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها أن النادي المدريدي يتفاوض مع لونين على تجديد تعاقده الذي سينتهي في 2025.وأضافت أن ريال مدريد قدم عرضا جيدا للحارس الأوكراني، لكن لونين يريد ضمانات رياضية بشأن مصير مشاركته في المباريات مستقبلا بعد عودة زميله البلجيكي تيبو كورتوا من الإصابة.وأشارت إلى أن لونين تألق كثيرا هذا الموسم رغم الشكوك المثارة حوله في البداية والتي دفعت إدارة النادي لاستعارة كيبا أريزابالاجا من تشيلسي الإنجليزي.ولفتت أيضا إلى أن لونين بصدد تقييم العروض التي ستصله في الصيف المقبل، مما قد يدفع ريال مدريد لعرضه للبيع لتفادي رحيله مجانا.(موقع كورة)