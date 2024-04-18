رون يسطّر الإنجازات في بطولة ميونخ

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وتغلب هولجر رون، الساعي لإحراز لقبه الثالث على التوالي في البطولة، على الكولومبي دانييل جالان بنتيجة (6-4) و(6-2)، في دور الـ16 للمسابقة، ليتأهل إلى دور الثمانية.وقال رون عقب المباراة: "كان الجو باردا للغاية، أعتقد أننا شعرنا به جميعا. لكنني من الدنمارك، لذا اعتدت عليه. كان من الرائع الفوز باللقاء بمجموعتين نظيفيتين بالتأكيد، والشئ الجميل العودة إلى ميونخ. أنا أستمتع باللعب هنا".أما فريتز، الذي بلغ الدور قبل النهائي العام الماضي، فقد صعد لدور الثمانية عقب تغلبه على الإسباني أليخاندرو مورو كاناس بنتيجة (6-3) و(6-1).ويلتقي فريتز في الدور المقبل مع البريطاني جاك دريبير، المصنف السادس للبطولة، في حين يلتقي رون مع الفائز من لقاء الألماني يانيك هانفمان والسويسري مارك أندريا هويسلر.وانتصر التشيلي كريستيان جارين، الفائز بلقب ميونخ عام 2019، على الأمريكي أليكس ميشيلسن بنتيجة (6-7) "7-9"، (6-2)، (6-1)، ليضرب موعدا مع الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الأول للمسابقة، في دور الثمانية. (موقع كورة)