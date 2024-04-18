طلب من ريال مدريد قبل موقعة البايرن

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ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ريال مدريد قدم طلبا إلى رابطة الليجا بتقديم موعد مباراته مع ريال سوسييداد ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري.وأوضحت الصحيفة أن الريال سيلتقي بسوسييداد يوم 27 نيسان الجاري، ثم سيخوض موقعة ذهاب نصف نهائي الأبطال ضد بايرن ميونخ بعد 72 ساعة فقط، مع الأخذ في الاعتبار السفر إلى سان سباستيان معقل فريق الباسك.ولفتت إلى أن النادي الأبيض يطلب تقديم مباراة سوسييداد، لتقام يوم الجمعة 26 بدلا من السبت 27، للحصول على يوم راحة كامل، من أجل التحضير جيدا لمباراة العملاق الألماني في التشامبيونزليج.(موقع كورة)