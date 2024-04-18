Advertisement

رياضة

أتالانتا يقصي ليفربول من الدوري الأوروبي

Lebanon 24
18-04-2024 | 23:52
A-
A+
Doc-P-1189188-638491065562750725.jpg
Doc-P-1189188-638491065562750725.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تأهل أتالانتا إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي رغم خسارته اليوم الخميس أمام ضيفه ليفربول 1-صفر مستفيداً من فوزه ذهاباً في الأنفيلد بثلاثية نظيفة.
وسجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الوحيد في إياب ربع النهائي من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة. 
Advertisement

وبلغ أتالانتا الدور نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخ المسابقات الأوروبية بعد الأولى في موسم 1987-1988 ضمن كأس الكؤوس الأوروبية. (بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:40 | 2024-04-19
23:00 | 2024-04-18
16:39 | 2024-04-18
15:30 | 2024-04-18
14:41 | 2024-04-18
14:00 | 2024-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24