أتالانتا يقصي ليفربول من الدوري الأوروبي

تأهل أتالانتا إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي رغم خسارته اليوم الخميس أمام ضيفه ليفربول 1-صفر مستفيداً من فوزه ذهاباً في الأنفيلد بثلاثية نظيفة.



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وبلغ أتالانتا الدور نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخ المسابقات الأوروبية بعد الأولى في موسم 1987-1988 ضمن كأس الكؤوس الأوروبية. (بي إن سبورتس) وسجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الوحيد في إياب ربع النهائي من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.وبلغ أتالانتا الدور نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخ المسابقات الأوروبية بعد الأولى في موسم 1987-1988 ضمن كأس الكؤوس الأوروبية. (بي إن سبورتس)