مرسيليا يتجاوز بنفيكا بركلات الترجيح

حسم مارسيليا تأهله إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي عقب فوزه على بنفيكا بركلات الترجيح 4-2 في إياب ربع النهائي.

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وقاد فارس مومبانيه (1-صفر) الفريق الفرنسي لتعديل الكفة أمام بنفيكا في مجموع المباراتين 2-2.وحسمت ركلات الترجيح اسم الفريق الذي سيواجه أتالانتا في نصف النهائي بعد أن بقيت النتيجة على حالها خلال الشوطين الإضافيين.(بي إن سبورتس)