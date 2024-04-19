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رياضة

مرسيليا يتجاوز بنفيكا بركلات الترجيح

Lebanon 24
19-04-2024 | 00:40
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حسم مارسيليا تأهله إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي  عقب فوزه على بنفيكا بركلات الترجيح 4-2 في إياب ربع النهائي.
وقاد فارس مومبانيه (1-صفر) الفريق الفرنسي لتعديل الكفة أمام بنفيكا في مجموع المباراتين 2-2.
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وحسمت ركلات الترجيح اسم الفريق الذي سيواجه أتالانتا في نصف النهائي بعد أن بقيت النتيجة على حالها خلال الشوطين الإضافيين.(بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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