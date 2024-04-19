روما يتخطى موقعة ميلان

Advertisement

جدد روما فوزه على مواطنه فريق ميلان (2-1) اليوم الخميس في إياب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي ليحجز مقعداً في نصف النهائي.وسجل كل من جيانلوكا مانشيني (12) وباولو ديبالا (22) هدفي فريق ذئاب العاصمة فيما كان هدف ميلان الوحيد بواسطة ماتيو غابيا في الدقيقة 86.يذكر أن مواجهة الذهاب انتهت لمصلحة روما بهدف دون مقابل.ويواجه روما في نصف النهائي فريق باير ليفركوزن الذي أزاح وست هام يونايتد في ربع النهائي. (بي إن سبورتس)