بسبب قناة ريال مدريد.. العلاقة متوترة بين تشافي وأنشيلوتي

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يعود الغريمان ريال مدريد وبرشلونة، لاستكمال مشوارهما في الدوري الإسباني، بعد أسبوع ساخن على الصعيد القاري.وخاض الفريقان، مباراتين شاقتين هذا الأسبوع في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أسفرتا عن تأهل الريال للمربع الذهبي وخروج البارسا.ويسعى مدربا كل فريق، لإعادة لاعبيهم إلى أفضل حالة بدنية رغم ضيق الوقت، نظرا للصدام المرتقب بينهما يوم الأحد المقبل.وتسود علاقة متناقضة بين كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، ونظيره في برشلونة، تشافي هيرنانديز، حيث تدهورت العلاقة الطيبة بين الثنائي قليلا، بعدما أشعل تشافي، فتيل أزمة مفاجئة بانتقاداته اللاذعة للنادي الملكي.وقرر تشافي، إطلاق نيرانه ضد الريال في مؤتمر صحفي مطلع شباط الماضي، قال فيه "ما يفعله ريال مدريد كل أسبوع، يؤثر على الحكام ويشوش على الليجا".تلك التصريحات جاءت في ظل الحملات التي يشنها النادي الملكي ضد حكام الليجا عبر قناته التلفزيونية، وهو ما أغضب إدارة برشلونة، وكذلك تشافي.وفي المؤتمر الذي أعقب تشافي، سئل أنشيلوتي عن رأيه في تلك التصريحات القادمة من كتالونيا، وأجاب "أنا محترف، ولا أريد النزول لهذا المستوى، احتراما للكرة الإسبانية".تلك التصريحات خلقت أجواء متوترة بين المدربين بعد سنوات من الاحترام الذي لم يفسده سوى الشرارة التي أطلقها تشافي قبل شهرين ونصف، والتي يراها أنشيلوتي بمثابة خروج عن النص.(موقع كورة)