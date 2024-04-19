عقد "غريب" بين نجم ريال مدريد القادم وصديقته.. هذه تفاصيله!

كشفت الصحافة البرازيلية عن بنود "عقد حب غريب" بين نجم ريال مدريد القادم إندريك، وصديقته غابرييلي ميراندا، ولم يكن مدرب فريقه بالميراس أبيل فيريرا سعيدا جدا بالأمر.



وتشمل البنود التي كشفت عنها صحيفة "أوليه" المتعلقة بعلاقة الثنائي على ضرورة قول "أنا أحبك" في مواقف معينة، كما تمنع بعض الكلمات في علاقتهما، ويمنع أن يكون هناك أي نوع من أنواع الإدمان (على الكحول أو المخدرات)، وضرورة إجراء تغيرات جذرية في المزاج والسلوك.

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هذه الأنباء أثارت استياء مدربه الحالي في بالميراس أبيل فيريرا، الذي تحدث علنا عن ذلك قائلا: "آمل ألا يضيع اهتمامه بكرة القدم مع هذه الأشياء، هذه نصيحة، لا بد أن يركز للوصول إلى المستويات الأعلى، عليه الوقوف بقوة على كل ما هو أساسي".

وينتظر من إندريك أن يتوهج مع ريال مدريد ويكون من أفضل لاعبي العالم. (روسيا اليوم)