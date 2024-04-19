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رياضة

رياضيو أولمبياد باريس "محرومون" من هذه الأطعمة!

Lebanon 24
19-04-2024 | 10:37
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ستكون أغلب الأطعمة التي يتناولها الرياضيون المشاركون في أولمبياد باريس 2024 فرنسية، وسيكون التركيز على المنتجات المحلية والعضوية الطازجة مع تقليل كميات اللحوم مقارنة بدورات أولمبية سابقة.

ونظمت سلسلة متاجر كارفور الفرنسية، المورد الرسمي للمنتجات الطازجة للرياضيين في القرية الأولمبية، الخميس زيارة إلى مزرعة في فيلورون شمال باريس، وهي واحدة من موردي السلسلة للدورة الأولمبية.
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وقال ليونيل بلاسمان الذي يمتلك المزرعة، إنه من دواعي فخره أن يورد البطاطس للمشاركين في الألعاب الأولمبية.

وأضاف: "أعشق الرياضة، وسأذهب لحضور الدورة الأولمبية في استاد فرنسا في الرابع من آب، من أجل ألعاب القوى. أحب ألعاب القوى حقاً، وأحب أن أرى الرياضيين الذين سيأكلون البطاطس التي نوردها وهم يركضون، أعتقد أنه أمر لطيف".

وبموجب "الرؤية الغذائية" لأولمبياد باريس 2024، يجب إنتاج ربع الأطعمة التي ستقدم للرياضيين في أماكن لا تبعد أكثر من 250 كيلومتراً عن مكان المنافسة، من أجل تقليل انبعاثات الكربون الناجمة عن نقل المنتجات الطازجة.

كذلك ستكون الأولوية للمنتجات الفرنسية، بهدف أن يكون 80% من الأطعمة المقدمة للرياضيين، مصنعة في فرنسا.

وفي هذا الشأن، قال توني إستانجيه رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024: "سواء كنا في موقع في مرسيليا أو في إيل دو فرانس، ففي كل مرة، سنقوم بدمج مزيد من المنتجات المحلية، لأننا نريد المزج بين التغذية الجيدة ومتعة تقديم الطعام مع تحدي تقليص انبعاثات الكربون".

وتهدف الدورة الأولمبية أيضاً إلى التقليل من المنتجات الحيوانية التي تقدم في هذا الحدث بمقدار النصف مقارنة بالدورة السابقة في 2021، مع إدراج قائمة طعام نباتية متوازنة في كل خيارات تقديم الأطعمة. (العربية)

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