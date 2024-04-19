قبل الذهاب إلى ميونخ.. زيدان يشترط هذا الأمر

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حدد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، شرطا أساسيا للموافقة على قيادة بايرن ميونخ الألماني، اعتبارا من الصيف المقبل.وذكرت شبكة فوت ميركاتو أن اسم زيدان بات يتردد بقوة في الفترة الأخيرة، لخلافة توماس توخيل المدير الفني الحالي للبافاري.من جانبها، كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو "زيدان لم يتوصل لاتفاق رسمي بعد، ولكنه طالب إدارة البافاري بتعزيزات على مستوى خط الدفاع".ويبحث بايرن ميونخ عن مدير فني جديد، بعد الإعلان عن فسخ التعاقد مع توماس توخيل بنهاية الموسم الجاري.ويبقى زين الدين زيدان بلا عمل منذ انتهاء ولايته الثانية مع ريال مدريد في صيف 2021.(موقع كورة)