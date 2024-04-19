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رياضة

سون هونغ يشيد بفوز فريقه على الصين.. ويحذّر من مباراة اليابان

Lebanon 24
19-04-2024 | 13:26
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أكد هوانغ سون هونغ مدرب منتخب كوريا الجنوبية أن الفوز الذي حققه أمام الصين بهدفين نظيفين، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس آسيا تحت 23 عاما المقامة في قطر، كان مهما للغاية من أجل التقدم بثبات نحو الدور ربع النهائي.
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وقال هوانغ إنه يشعر بالسعادة لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في البطولة، مؤكدا أن المنتخب الكوري الجنوبي قدم أداء جيدا واستحق الفوز والثلاث نقاط أمام نظيره الصيني الذي لعب مباراة جيدة.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، أنه على الرغم من الفوز لكنه ليس راضيا عن الأخطاء العديدة التي ارتكبها لاعبو المنتخب الكوري، مؤكدا أنه سيعمل على تحليل اللقاء وبحث كيفية تجنب مثل هذه الأخطاء في المباريات المقبلة.
وقال إن الشوط الأول كان صعبا على المنتخب الكوري الجنوبي، وقد عمل على تغيير استراتيجية اللعب وبناء الهجمات وهذا الأمر ساعده في الشوط الثاني على تحسين الأداء وتحقيق الفوز.
وكشف عن قلقه من تكرار الإصابات في الفريق، مؤكدا معاناة العديد من اللاعبين من ذلك الأمر وأنه يتمنى تفادي ذلك في المستقبل حتى يكون منتخب بلاده كامل الصفوف في مختلف المباريات.
وأشار إلى أن المواجهة المقبلة أمام اليابان في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ستكون صعبة للغاية في ظل الإصابات والغيابات التي يعاني منها المنتخب الكوري الجنوبي لكنه سيعمل في الأيام المقبلة على تحديد العناصر المناسبة للقاء. (الراية)
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