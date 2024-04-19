بعدما اعتدى عليها خلال المباراة.. بلايلي يعتذر من الحكم غادة محاط

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قدم اللاعب يوسف بلايلي اعتذاره مرة أخرى، لكن ليس للجمهور وإنما عن اعتدائه على السيدة حكم اللقاء التي أدارت مبارة ربع نهائي كأس الجمهورية، بعدما احتج كثيرا على قرارات الحكم غادة محاط التي تعتبر أول حكم أساسي امرأة تدير مباراة رسمية، في البطولة الجزائرية لكرة القدم.ولم يكتف صاحب الأجر الأغلى في البطولة هذا الموسم بالاحتجاج، ولكنه مد يده نحو الحكم ليحاول منعها من منحه بطاقة صفراء.ونشر بلايلي على صفحته الرسمية على "إنستغرام"، منشورا كتب فيه:"سيدتي الحكم غادة محاط، أتأسف لتصرفي خلال آخر مباراة. أعلم أن الضغط تغلب علي، وأنني تصرفت بشكل سيئ تجاهك، ولهذا أنا نادم على تصرفي".واعترف بلايلي بنزاهة الحكم، حيث قال: "أعلم أنك فعلت ما بوسعك لإدارة اللقاء بشكل عادل، وأؤكد لك أن تصرفي لم يكن موجها لك شخصيا، أعلم أن لديك دورا مهما تلعبينه، وأحترم خدمتك للرياضة".وتعهد بلايلي في نهاية المنشور بمحاولة تسيير الضغط على المستوى الشخصي خلال اللقاءات القادمة بشكل أفضل.(العربية)