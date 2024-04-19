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رياضة

الكلاسيكو المُنتظر.. إلى جانب من تقف الأرقام؟

Lebanon 24
19-04-2024 | 23:00
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يستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

ويشهد الموسم الحالي ظهورا لافتا من الريال بمختلف المسابقات ونجح في حسم لقب وحيد حتى الآن متمثل في السوبر المحلي عندما فاز على برشلونة في النهائي بنتيجة 4-1 بالمملكة العربية السعودية.
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لكن هذا التفوق يصطدم بتفوق كبير للبارسا خلال مواجهاته الـ10 الأخيرة بمختلف المسابقات على ملعب ريال مدريد.
 
البارسا استطاع أن يحقق الفوز في 7 من آخر 10 مباريات بملعب "سانتياغو برنابيو" معقل الفريق الملكي، وهو ما يهدد أصحاب الأرض.

ويعود آخر انتصار حققه العملاق الكتالوني على ملعب الملكي إلى أذار 2023 حين انتصر بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

في المقابل حقق ريال مدريد 3 انتصارات على ملعبه أمام البارسا وكان آخرها بنتيجة 1-3 بالجولة التاسعة من موسم 2022-2023 بالدوري الإسباني.

وهناك إحصائية أخرى تهدد ريال مدريد بالتعثر أمام البارسا والمتمثلة في عدم خسارة الفريق الكتالوني خلال أي مناسبة خارج الديار هذا الموسم بالليغا.
وخاض البارسا 15 مباراة خارج أرضه هذا الموسم في الليغا، حقق خلالها 9 انتصارات وتعادل في 6 مناسبات.(العين)

المصدر: العين
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