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رياضة

المنتخب السعودي يكتسح شباك تايلاند

Lebanon 24
19-04-2024 | 16:58
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حقق المنتخب السعودي فوزاً باهراً أمام تايلاند 5-صفر اليوم الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا تحت 23 عاماً.
وسجل كل من أيمن يحيى (4) وأحمد الغامدي (45+1) وعبدالله رديف (45+7 و49 و73) أهداف الأخضر السعودي.
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وضمن المنتخب السعودي بهذه النتيجة العبور إلى ربع نهائي المسابقة.  

ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة بـ6 نقاط. (بي ان سبورتس)
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