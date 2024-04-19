المنتخب السعودي يكتسح شباك تايلاند

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حقق المنتخب السعودي فوزاً باهراً أمام تايلاند 5-صفر اليوم الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا تحت 23 عاماً.وسجل كل من أيمن يحيى (4) وأحمد الغامدي (45+1) وعبدالله رديف (45+7 و49 و73) أهداف الأخضر السعودي.وضمن المنتخب السعودي بهذه النتيجة العبور إلى ربع نهائي المسابقة.ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة بـ6 نقاط. (بي ان سبورتس)