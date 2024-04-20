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رياضة
بغياب رونالدو.. النصر يفوز على الفيحاء بهذه النتيجة
Lebanon 24
20-04-2024
|
01:00
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تمكن الرعب السنغالي، ساديو مانيه، من تعويض غياب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بسبب الايقاف، بقيادته فريق النصر الى الفوز على ضيفه الفيحاء 3-1 بعدما كان متخلفا حتى الدقائق الـ18 الأخيرة أمس الجمعة في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.
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وغاب رونالدو عن اللقاء بسبب الإيقاف نتيجة طرده بالبطاقة الحمراء أمام الهلال في نصف نهائي الكأس السوبر، على غرار مواطنه المدرب لويس كاسترو الذي لم يتواجد مع الفريق بسبب وعكة صحية.
وبدأ النصر اللقاء بشكل سيء إذ تخلف منذ الدقيقة السادسة بهدف سجله الزامبي فاشون ساكالا، ثم أهدر مانيه نفسه فرصة إدراك التعادل قبيل نهاية الشوط الأول بعدما فشل في ترجمة ركلة جزاء.
وبدا النصر في طريقه الى الهزيمة الخامسة للموسم بعدما دخل الدقائق العشرين الأخيرة والنتيجة على حالها، لكن عبدالإله العمري أعاده الى اللقاء بتقليصه الفارق في الدقيقة 72، قبل أن يدخل مانيه على الخط بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 76 و82.
وبفوزه الثاني والعشرين في 28 مباراة، رفع النصر رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن غريمه الهلال المتصدر الذي تأجلت مباراته مع الأهلي إلى 5 مايو بسبب ارتباطه بإياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا حيث يستقبل العين الإماراتي الثلاثاء، ساعيا إلى تعويض خسارته ذهابا 2-4 في نتيجة أنهت مسلسله القياسي التاريخي من الانتصارات المتتالية عند 34 في جميع المسابقات.
في المقابل، تجمد رصيد الفيحاء عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.(الحرة)
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