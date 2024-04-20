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رياضة

هذا ما قاله كلوب عن إهدار صلاح للفرص أمام أتالانتا

Lebanon 24
20-04-2024 | 03:00
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أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي، ان خروج فريقه من دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم يمكن أن يساعده على التركيز على المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

وفي ملعبه خسر ليفربول 3-صفر أمام أتالانتا ذهابا لكنه فاز 1-صفر بفضل هدف من ركلة جزاء حمل توقيع محمد صلاح في إيطاليا لكن فريق كلوب ودع البطولة خاسرا 3-1 في النتيجة الإجمالية للقاءي الذهاب والإياب.
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وقال كلوب للصحفيين: أشعر بخيبة أمل لأننا لم نتأهل (لقبل النهائي) لكني لا أشعر بالإحباط ولست غاضبا. الآن يمكننا التركيز على الدوري الإنجليزي الممتاز وهذا ما سنقوم به.

وأضاف المدرب الألماني المخضرم: أمامنا بضعة أيام للتعافي قبل مواجهة فولهام التي لن تكون سهلة لكننا سنبذل كل جهد مستطاع. هذه هي البطولة التي سنركز عليها الآن.

ويتساوى ليفربول الثالث في الترتيب في رصيد النقاط مع أرسنال الثاني ولكل منهما 71 نقطة لكن فريق كلوب يتخلف بفارق الأهداف بينما جمع مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب الصدارة 73 نقطة.

وردا على سؤال حول أداء محمد صلاح مؤخرا قال كلوب إنه لا يشعر بأي قلق حيال مستوى أداء اللاعب المصري.

وأردف كلوب قوله: تنفيذ ركلة الجزاء كان أكثر من رائع. ركلة رائعة. وبعد ذلك الفرصة الثانية التي من الواضح أنه لم يحالفه الحظ فيها لكنها ليست أول مرة يهدر فيها فرصة من هذا القبيل، لا أشعر بالقلق حيال جانب بعينه. هذا ما يفعله المهاجمون. هذا ما يحدث للمهاجمين. هذا هو الحال.(العربية)

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