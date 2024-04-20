الدوري الإيطالي: هدف عكسي يقود يوفنتوس للتعادل مع كالياري

Advertisement

في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، سجل المدافع، ألبرتو دوسينا، هدفا بالخطأ في مرماه قرب النهاية ليتعادل يوفنتوس 2-2 مع مستضيفه كالياري المتواضع أمس الجمعة بعد تقدم أصحاب الأرض بهدفين في الشوط الأول بواسطة ركلتي جزاء.ويحتل يوفنتوس، الذي لم يضمن بعد عودته إلى منافسات دوري أبطال أوروبا بعد غيابه عن المسابقات الأوروبية هذا الموسم، المركز الثالث برصيد 64 نقطة من 33 مباراة.وفاز الفريق بمباراة واحدة في آخر سبع مباريات في الدوري الإيطالي ويتقدم بفارق خمس نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع الذي يحل ضيفا على روما صاحب المركز الخامس الاثنين المقبل قبل خمس جولات على النهاية.وقال المدرب ماسيميليانو أليغري لشبكة سكاي سبورتس "لقد نجحنا في العودة في النتيجة لكن أداء اليوم يحتاج لمراجعة".وأضاف "تركنا الشوط الأول بأكمله للمنافس وارتكبنا أخطاء كثيرة خاصة في التمرير".وتابع أليغري "بعد الشوط الأول كان يجب أن أقوم بتغيير التشكيلة بأكملها ولا أعفي نفسي أيضا من المسؤولية. شاهدت أخطاء فنية لم أصدقها. ثم قمنا بعمل جيد للوقوف على أقدامنا مرة أخرى... أنا سعيد بالنقطة والأداء في الشوط الثاني".وكانت البداية غير حالمة على الإطلاق بالنسبة لفريق المدرب أليغري عندما وضع لاعب الوسط جيانلوكا غايتانو فريقه كالياري في المقدمة في الدقيقة 30، بعدما أرسل فويتشيخ شتينسني حارس يوفنتوس في الاتجاه الخاطئ بعد أن حصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء بسبب لمسة يد من غليسون بريمر.ونال الفريق المضيف ركلة جزاء أخرى عندما حاول شتينسني إيقاف المهاجم السريع زيتو لوفومبو بارتكاب خطأ ضده، وسجل ييري مينا من علامة الجزاء ليضاعف النتيجة بعدها بست دقائق.واعتقد دوسان فلاهوفيتش أنه قلص الفارق ليوفنتوس قبل نهاية الشوط الأول ولكن تم إلغاء هدفه من مسافة قريبة بداعي وجود تسلل عند بناء الهجمة.لكن المهاجم الصربي لم يرتكب أي خطأ خلال محاولته الثانية بالشوط الثاني، بعد أن سجل من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء حصل عليها يوفنتوس بسبب خطأ ناهيتان نانديز ضد فيدريكو كييزا.واستحوذ يوفنتوس على الكرة بنسبة 75 في المئة مع اقتراب المباراة من نهايتها لكنه ظل مفتقرا للدقة الهجومية.واعتقد كالياري، الذي تعادل مع إنتر ميلان المنافس على اللقب 2-2 في سان سيرو مطلع الأسبوع الحالي، أنه بات على وشك الحصول على النقاط الثلاث التي كان في أمس الحاجة إليها قبل أن يسجل مدافعه دوسينا هدف التعادل للفريق الزائر بالخطأ في مرماه قبل ثلاث دقائق من النهاية.(الحرة)