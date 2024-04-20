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رياضة

هل يشارك هالاند في المباراة أمام تشلسي؟

Lebanon 24
20-04-2024 | 00:00
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عانى إيرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، من إصابة عضلية، وسيخضع للتقييم قبيل مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي أمام تشلسي السبت.

وقال بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إن المهاجم النرويجي شعر بألم أثناء مباراة دور الثمانية في دوري الأبطال أمام ريال مدريد، وطلب تغييره. وخسر سيتي المباراة بضربات الترجيح.
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وأضاف غوارديولا أن هالاند سيخضع لمراقبة وتقييم قبل المباراة أمام تشلسي التي تقام على ملعب ويمبلي.

وتابع غوارديولا، في مؤتمر صحفي: "سنرى. كانت مباراة صعبة، الكثير من الأحداث، توتر عالي لكلا الفريقين، شعر إيرلينغ بشيء ما، مشكلة عضلية. لذلك أخبرني بأنه غير قادر على استكمال المباراة".

وتأتي الانتكاسة المحتملة الأخيرة بعد غياب هالاند لأكثر من شهر من ديسمبر إلى يناير بسبب إصابة في القدم.
وخرج كيفين دي بروين أيضا من مباراة مدريد، لكن يتوقع أن يشارك أمام تشلسي، مع تأكيد غوارديولا على أن لاعب المنتخب البلجيكي "يشعر أنه بخير".

وقال غوارديولا: "تعرضنا للكثير من الضغط في مباراتنا، وذلك سبب الإرهاق.. إنهم بشر.. ليسوا آلات. اعتدنا على ذلك".

وقضت الخسارة أمام مدريد على مساعي مانشستر سيتي للحصول على البطولات الثلاث في موسم واحد، كما فاز الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال وكأس الاتحاد.

وما يزال بوسع السيتي صنع التاريخ هذا الموسم، حيث يمكنه أن يكون الفريق الإنجليزي الوحيد الذي يفوز بالدوري أربع مرات متتالية.

ويتصدر حامل اللقب لثلاث مواسم متتالية قمة الترتيب، وأمامه فرصة أيضا للفوز بكأس الاتحاد.
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