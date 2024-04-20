في "كلاسيكو الأرض".. "ريال مدريد" مهدّد بفقدان اثنين من أبرز نجومه!

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لا شك أن "الكلاسيكو" هي المباراة الأكثر شعبيّة على الإطلاق في عالم كرة القدم، وقد ازدادت شعبيّتها بشكلٍ كبير، في فترة تواجد الأرجنتيني لونيل ميسي، وغريمه الأرجنتيني كريستيانو رونالدو في "برشلونة" و"ريال مدريد". ورغم مغادرتهما إسبانيا عن "الملكي" و"البلاوغرانا"، إلى "إنتر ميامي" الأميركي و"النصر" السعودي، إلا أنه لا يزال إحدى أهم اللقاءات.ولذلك، تتجه أنظار الملايين من عشاق الكرة حول العالم، صوب ملعب "سانتياغو بيرنابيو" غداً الأحد، حيث يستقبل "ريال مدريد" الذي يعيش أسعد أوقاته بعد إقصاء "مانشستر سيتي" الإنكليزي من ربع دوري أبطال أوروبا، والتأهل إلى نصف النهائي منه، فريق "برشلونة" الذي ودّع المسابقة القارية من ربع النهائي، بخسارة قاسية على يد "باريس سان جيرمان" (1-4)، وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني 2023-24.مواجهة مهمّة و"صعبة"تمثّل تلك المواجهة أهميّة كبيرة للفريقين في صراع التتويج بلقب الدوري، حيث يتصدّر "الريال" الترتيب برصيد 78 نقطة بعد 31 جولة، ويتواجد "البارسا" في المركز الثاني برصيد 70 نقطة. ويحتاج "برشلونة" إلى حسم "الكلاسيكو" لصالحه، من أجل تقليص الفارق مع "ريال مدريد" إلى 5 نقاط فقط، الا أن فوز "الملكي" سيقرّبه كثيراً من حسم لقب "الليغا"، لأن الفارق وقتها سيصبح 11 نقطة.ولن تكون مهمّة "ريال مدريد" ومدرّبه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، سهلة في تعطيل قطار "برشلونة" بالدوري الإسباني، حيث نجحت كتيبة تشافي هيرنانديز في تحقيق 8 انتصارات مقابل تعادلين، خلال آخر 10 جولات في "الليغا".ما غيابات "ريال مدريد" في "الكلاسيكو" ضد "برشلونة"؟رغم أن "ريال مدريد" سيدخل "الكلاسيكو" وهو في أفضل أحواله النفسيّة، الا أنه يعيش حالة من الشكوك حول قدرته بالاعتماد على اثنين من أبرز نجومه عندما يواجه "برشلونة". وحسب تقارير صحفية، غاب الثنائي داني كارفخال وفينيسيوس جونيور عن التدريبات الجماعية الأخيرة، بفعل مشكلات عضليّة مختلفة، مما يعزّز من فرص غيابهم عن "الكلاسيكو" المرتقب.واكتفى كارفاخال وفينيسيوس في خوض تدريبات التعافي التي اعتمدت على جلسات العلاج الطبيعي داخل منشآت مدينة بالديبيباس الرياضية في العاصمة الإسبانية، من أجل التخلّص من المشكلات العضليّة التي لاحقتهم بعد مواجهة "مانشستر سيتي" الماراثونية.وقد أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن التقييم المبدئي لإصابة فينيسيوس لا يُعدّ مُقلقاً، حيث توقعت أن يكون اللاعب البرازيلي جاهزاً لمباراة "الكلاسيكو"، والأمر نفسه للظهير الأيمن داني كارفاخال، الذي اضطر هو الآخر إلى مغادرة لقاء "السيتي" بسبب الإصابة.وحتى الآن فالغيابات المؤكدّة عن "ريال مدريد"، هي الحارس تيبو كورتوا الذي عانى من إصابة في أوتار الركبة بعد أيام من تعافيه من الرباط الصليبي، ودافيد ألابا الغائب منذ 2023 بسبب قطع في الرباط الصليبي. بينما قائمة "برشلونة" شبه مكتملة الصفوف في "الكلاسيكو"، فلن يُعاني "البلوغرانا" سوى من غياب الثنائي غافي وأليخاندرو بالدي. عدا ذلك فكل الخيارات متاحة دون أزمات على طاولة المدرّب تشافي هيرنانديز.