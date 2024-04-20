21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
إصابة جديدة في دفاع ريال مدريد قبل الكلاسيكو!
Lebanon 24
20-04-2024
|
09:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضربت إصابة جديدة دفاع ريال مدريد قبل ساعات من مباراة الكلاسيكو، ضد برشلونة في الدوري الإسباني للموسم الجاري 2023-24.
وأجرى النادي الملكي حصة تدريبية أخيرة صباح اليوم السبت، استعدادًا لكلاسيكو الأرض ضد برشلونة، وعرف المران غياب أحد المدافعين ليضع دفاع ريال مدريد في ورطة قبل 24 ساعة من القمة المرتقبة. ووفقًا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تدريبات ريال مدريد، عرفت غياب الدولي الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الأيسر، حيث لم يحضر في المران الجماعي.
Advertisement
وبحسب التقارير، فإن مدافع ريال مدريد يُعاني من إصابة عضلية في الساق اليسرى، ما جعله يغيب عن التدريبات اليوم السبت، وبالتالي مشاركته غدًا الأحد ضد برشلونة هي محل شك.
وتُعد هذه الإصابة بمثابة ضربة لدفاع ريال مدريد، المهدد أيضًا بفقدان الظهير الأيمن داني كارفاخال، الذي يُعاني من إصابة عضلية أيضًا وغاب عن مران أمس الجمعة واليوم السبت، ما يعني أنه لن يحضر في مباراة الأحد أمام برشلونة. (win win)
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر كبير في محيط الضاحية.. ما القصّة؟
Lebanon 24
توتر كبير في محيط الضاحية.. ما القصّة؟
13:09 | 2024-04-19
19/04/2024 01:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين في برج حمود!
Lebanon 24
بالفيديو.. إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين في برج حمود!
13:36 | 2024-04-19
19/04/2024 01:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ كبير داخل مستشفى في الضاحية.. تفاصيل تكشف ما حدث!
Lebanon 24
توترٌ كبير داخل مستشفى في الضاحية.. تفاصيل تكشف ما حدث!
16:35 | 2024-04-19
19/04/2024 04:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت نهاية "حرب لبنان"؟ تقريرٌ إسرائيليّ يكشف
Lebanon 24
هل اقتربت نهاية "حرب لبنان"؟ تقريرٌ إسرائيليّ يكشف
12:00 | 2024-04-19
19/04/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل لإغتيال قادة "حزب الله".. إقرأوا ما قيل عنها!
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل لإغتيال قادة "حزب الله".. إقرأوا ما قيل عنها!
14:00 | 2024-04-19
19/04/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
06:27 | 2024-04-20
مشهد غير معتاد أبداً.. رونالدو بـ "لحية" بعد غيابه عن الأنظار مؤخرّاً؟ صورة تكشف
04:30 | 2024-04-20
في "كلاسيكو الأرض".. "ريال مدريد" مهدّد بفقدان اثنين من أبرز نجومه!
04:00 | 2024-04-20
الدوري الإيطالي: هدف عكسي يقود يوفنتوس للتعادل مع كالياري
03:00 | 2024-04-20
هذا ما قاله كلوب عن إهدار صلاح للفرص أمام أتالانتا
01:00 | 2024-04-20
بغياب رونالدو.. النصر يفوز على الفيحاء بهذه النتيجة
00:00 | 2024-04-20
هل يشارك هالاند في المباراة أمام تشلسي؟
فيديو
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
04:28 | 2024-04-20
20/04/2024 18:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
03:00 | 2024-04-20
20/04/2024 18:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينهم عمرو دياب.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنه بحضور عدد كبير من النجوم (فيديو)
Lebanon 24
من بينهم عمرو دياب.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنه بحضور عدد كبير من النجوم (فيديو)
02:26 | 2024-04-20
20/04/2024 18:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24