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رياضة

إصابة جديدة في دفاع ريال مدريد قبل الكلاسيكو!

Lebanon 24
20-04-2024 | 09:23
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ضربت إصابة جديدة دفاع ريال مدريد قبل ساعات من مباراة الكلاسيكو، ضد برشلونة في الدوري الإسباني للموسم الجاري 2023-24.

وأجرى النادي الملكي حصة تدريبية أخيرة صباح اليوم السبت، استعدادًا لكلاسيكو الأرض ضد برشلونة، وعرف المران غياب أحد المدافعين ليضع دفاع ريال مدريد في ورطة قبل 24 ساعة من القمة المرتقبة. ووفقًا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تدريبات ريال مدريد، عرفت غياب الدولي الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الأيسر، حيث لم يحضر في المران الجماعي.
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وبحسب التقارير، فإن مدافع ريال مدريد يُعاني من إصابة عضلية في الساق اليسرى، ما جعله يغيب عن التدريبات اليوم السبت، وبالتالي مشاركته غدًا الأحد ضد برشلونة هي محل شك.
وتُعد هذه الإصابة بمثابة ضربة لدفاع ريال مدريد، المهدد أيضًا بفقدان الظهير الأيمن داني كارفاخال، الذي يُعاني من إصابة عضلية أيضًا وغاب عن مران أمس الجمعة واليوم السبت، ما يعني أنه لن يحضر في مباراة الأحد أمام برشلونة. (win win)
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