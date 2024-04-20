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رياضة

الأهلي المصري يعود من أرض مازيمبي بتعادل ثمين

Lebanon 24
20-04-2024 | 15:00
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خطا الأهلي المصري حامل اللقب والرقم القياسي في عدد الألقاب في مسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم (11)، خطوة كبيرة نحو الدور النهائي بتعادله السلبي الثمين أمام مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، السبت، في لوبومباشي في ذهاب نصف النهائي.

 واستهل الاهلي المباراة بهجوم ضاغط كاد يسفر عن هدف مبكر في الدقيقة الثانية من ركلة ركنية انبرى لها الدولي التونسي علي معلول فتابعها الفلسطيني وسام أبو على بجوار القائم الأيمن، وتمريرة من المغربي رضا سليم داخل المنقطة وصلت إلى أبو علي سددها ضعيفة بين يدي الحارس السنغالي أليون بادارا فاتي (3).

 وتراجع لاعبو الأهلي إلى وسط ملعبهم مع مرور الوقت لامتصاص الضغط الهجومي لأصحاب الأرض، وسدد النيجيري أوستن أولادابو كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى (6).

 

وزاد ضغط لاعبي مازيمبي، المتوج بلقب المسابقة 5 مرات، وأنقذ الحارس مصطفى شوبير مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة المدافع الأيسر ماغلوار نتامبوي الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء (19)، ورد أحمد عبد القادر بتمريرة إلى سليم في عمق الدفاع سددها مباشرة علت عارضة فاتي (20).

وكاد مازيمبي يفعلها عندما استغل المالي فيلي تراوريه خطا دفاعيا في إبعاد الكرة من داخل منطقة الجزاء فتهيأت أمامه منفردا وسددها قوية أبعدها شوبير قبل أن يشتتها الدفاع (45+1).

 وانحصر اللعب في الشوط الثاني في وسط الملعب مع افضلية الاستحواذ للاعبي مازيمبي بعدما عانى لاعبو الأهلي من التعب والإجهاد، باستثناء البديل الجنوب إفريقي بيرسي تاو، الذي شكلت اختراقاته خطورة على دفاع الفريق الكونغولي الديمقراطي.

 وكانت أخطر فرص الأهلي في الدقيقة 86 من هجمة منظمة وبعد تمريرات عدة بين البديلين محمد مجدي أفشه ومحمود عبد المنعم "كهربا"، راوغ الأخير أحد مدافعي مازيمبي وسدد كرة ارتدت إلى البديل الآخر طاهر محمد طاهر سددها اصطدمت في جسد الحارس  وخرجت إلى ركنية.

 وكاد المهاجم جويل بيا يهز شباك شوبير برأسية إثر ركلة ركنية مرت بجوار القائم الأيمن (89).

 ولاحقا، يلتقي الترجي التونسي مع ماميلودي صنداونز على ملعب حمادي العقربي في رادس في ذهاب نصف النهائي الثاني.

( سكاي نيوز)
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