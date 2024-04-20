قدم الصالات..المغرب وأنغولا يتأهلان إلى نهائي كأس إفريقيا

تأهل منتخبا المغرب وأنغولا إلى نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم داخل الصالات، بفوزه الأول على ليبيا، والثاني على مصر، مساء الجمعة في الرباط.

وانتهت مباراة المغرب وليبيا بـ6 أهداف بدون مقابل، في حين فازت أنغولا على مصر بـ7 أهداف مقابل 3.

وشارك في هذه البطولة، التي يحتضنها المغرب ما بين 11 و21 نيسان الحالي، 8 منتخبات.

وضمن المغرب وأنغولا، اللذان سيلعبان المباراة النهائية للظفر بكأس إفريقيا، المشاركة في بطولة العالم المزمع تنظيمها بأوزباكستان، ومن المنتظر أن يلتحق بهما الفائز بمباراة الترتيب ما بين مصر وليبيا.

ومن المنتظر إجراء مباراة النهاية والترتيب الأحد، حيث تقام البطولة في قاعتي المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وابن ياسين بمدينة الرباط، ستعرف مشاركة 8 منتخبات.

وضمت المجموعة الأولى المغرب وأنغولا وغانا وزامبيا، في حين المجموعة الثانية ضمت منتخبات مصر وليبيا وناميبيا وموريتانيا.

وتتأهل المنتخبات الثلاث الأولى إلى المونديال المقبل المزمع تنظيمه في أوزباكستان ما بين 14 أيلول و6 تشرين الأول المقبلين.

( الأناضول)