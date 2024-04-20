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رياضة
قبل الكلاسيكو.. حرب الحكام تشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة
Lebanon 24
20-04-2024
|
23:19
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عادت حرب الحكام بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، حيث قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن ريال مدريد قد "يشعل" الكلاسيكو، الذي من المنتظر أن يواجه فيه برشلونة، الأحد، لحساب الأسبوع 32 من الدوري الإسباني.
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وجرى تعيين الحكم الإسباني سيزار سوتو غرادو لقيادة هذه المباراة. وعقب ذلك، أصدرت قناة ريال مدريد الرسمية مقطع فيديو، يتضمن أخطاء غرادو.
وأبرز مقطع الفيديو 3 أخطاء من غرادو في كلاسيكو الليغا، الموسم الماضي، والذي أقيم على أرضية ملعب "كامب نو"، وفاز به برشلونة (2-1).
وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن هناك من يشير إلى أن هذه الاستراتيجية يحاول من خلالها النادي الملكي التأثير على التحكيم، خاصة وأن قناة الفريق قامت بهذا الأمر في أكثر من مرة.
وتابعت: "يستعد الفريق الأبيض بطريقته الخاصة لمباراة يمكنه من خلالها، حسم اللقب، في حال فاز وترك برشلونة خلفه بفارق 11 نقطة".(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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