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رياضة

بعد فوزه على ولفرهامبتون.. أرسنال يتصدر الدوري الإنكليزي مؤقتًا

Lebanon 24
20-04-2024 | 23:45
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استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، السبتبعد فوزه على مضيفه ولفرهامبتون واندرارز2-0.
وارتفع رصيد أرسنال إلى 74 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي ثاني الترتيب، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة بعد الفوز 1-صفر على تشلسي بقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 71 ولعب مباراة أقل من أرسنال.
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وافتتح تروسار التسجيل قبل نهاية شوط أول متواضع عندما وضع سانتياغو بوينو مدافع ولفرهامبتون الكرة في طريقه في محاولة لقطع الكرة من غابرييل جيسوس ووضعها اللاعب البلجيكي في الشباك بتسديدة قوية بيمناه.

وتحسن أداء أرسنال، الذي ودع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية على يد بايرن ميونيخ، في الشوط الثاني وضاعف تقدمه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بهدف سجله أوديغارد من زاوية ضيقة. (سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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