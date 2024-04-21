على حساب تشيلسي.. السيتي يعبر إلى نهائي كأس الإتحاد

تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت عقب فوزه في نصف النهائي على تشلسي 1-صفر على أرضية ملعب ويمبلي.



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وسيلاقي مانشستر سيتي في المشهد الختامي للبطولة العريقة الفائز من مواجهة كوفنتري سيتي ومانشستر يونايتد. (بي إن سبورتس) وسجل البرتغالي برناردو سيلفا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84.وسيلاقي مانشستر سيتي في المشهد الختامي للبطولة العريقة الفائز من مواجهة كوفنتري سيتي ومانشستر يونايتد. (بي إن سبورتس)