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رياضة

على حساب تشيلسي.. السيتي يعبر إلى نهائي كأس الإتحاد

Lebanon 24
21-04-2024 | 01:56
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تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت عقب فوزه في نصف النهائي على تشلسي 1-صفر على أرضية ملعب ويمبلي.
وسجل البرتغالي برناردو سيلفا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84.
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وسيلاقي مانشستر سيتي في المشهد الختامي للبطولة العريقة الفائز من مواجهة كوفنتري سيتي ومانشستر يونايتد. (بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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