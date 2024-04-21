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يستضيف ريال مدريد، غريمه التقليدي برشلونة في لقاء الكلاسيكو، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".وبخلاف أهمية لقاء الكلاسيكو المعتادة نظرًا للعداء التاريخي بين الفريقين، إلا أن المواجهة ستكون حاسمة للقب الليجا.ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 78 نقطة، بينما برشلونة يحل وصيفًا بفارق 8 نقاط.وسلطت صحيفة "آس" الإسبانية، الضوء على التشكيل المتوقع للكلاسيكو، إذ قالت إن الشك يحاصر أنشيلوتي في مركز واحد فقط، هو الظهير الأيسر.وأوضحت أن فيرلاند ميندي لم يتدرب اليوم السبت بسبب "الحمل البدني الزائد" عليه عقب مواجهة مانشستر سيتي الماضية التي امتدت للأشواط الإضافية.وأكدت أن الاختيار الأقرب الذي قد يتخذه المدرب أنشيلوتي هو الدفع بالفرنسي أوريلين تشواميني في مركز الظهير الأيسر، لا سيما أنه لم يشارك في مباراة السيتي الماضية للإيقاف.وفي برشلونة توقعت الصحيفة تغييرا واحدا في وسط الملعب، مقارنة بالتوليفة التي بدأ بها تشافي المباراة الماضية ضد باريس سان جيرمان: كريستنسن مكان بيدري.حراسة المرمى: أندري لونين.خط الدفاع: (ميندي أو كامافينجا)، ناتشو، روديجر، وكارفاخال.خط الوسط: كروس، تشواميني، فالفيردي، وبيلينجهام.خط الهجوم: رودريجو، وفينيسيوس جونيور.حراسة المرمى: تير شتيجن.خط الدفاع: كانسيلو، كوبارسي، أراوخو، وكوندي.خط الوسط: كريستنسن، جوندوجان، وفرينكي دي يونج.خط الهجوم: رافينيا، لامين يامال، وليفاندوفسكي. (موقع كورة)