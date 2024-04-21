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رياضة
رسميًا.. نادي الخور إلى دوري نجوم قطر
Lebanon 24
21-04-2024
|
04:55
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صعد نادي الخور رسمياً إلى دوري نجوم قطر بعد تتويجه بطلاً لدوري الدرجة الثانية عقب فوزه على السيلية 2-صفر.
وتوج الخور بطلاً لدوري الدرجة الثانية بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة.
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المصدر: بي إن سبورتس
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