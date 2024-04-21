رسميًا.. نادي الخور إلى دوري نجوم قطر

صعد نادي الخور رسمياً إلى دوري نجوم قطر بعد تتويجه بطلاً لدوري الدرجة الثانية عقب فوزه على السيلية 2-صفر.

وتوج الخور بطلاً لدوري الدرجة الثانية بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة.