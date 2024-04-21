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رياضة

ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل

Lebanon 24
21-04-2024 | 10:30
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سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين من ثلاثية إنتر ميامي في مرمى ضيفه ناشفيل (3-1)، ما سمح لفريقه بالاحتفاظ بصدارة المنطقة الشرقية من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وافتتح ناشفيل صاحب المركز الـ14 ما قبل الأخير التسجيل بعد دقيقتين من صافرة البداية بالنيران الصديقة بعدما حول المدافع الأرجنتيني فرانكو نيغري الكرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.
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وفشل إنتر ميامي في الحفاظ على شباكه نظيفة في كل مباراة من مبارياته الـ11 الأخيرة، وكان من الممكن أن تكون الأمور أسوأ عندما سدد مهاجم نادي ناشفيل، جوش باور بعد ثلاث دقائق كرة ارتطمت بالعارضة.

وجاء رد ميامي سريعا بهدف نجمه ميسي، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، بعد تمريرة من زميله السابق في برشلونة الأوروغوياني لويس سواريز (11).
 
وتقدم ميامي بهدف من لاعب سابق في برشلونة أيضا سيرجيو بوسكيتس الذي تابع ركنية ميسي برأسه في الشباك (39)، ليضع الأخير فريقه بأمان بتسجيله هدفه الشخصي الثاني له في المباراة والثالث لميامي من ركلة جزاء (81).
 
ورفع ميسي (36 عاما)، الفائز بمونديال قطر 2022، رصيده إلى تسعة أهداف في تسع مباريات خاضها منذ بداية الموسم الحالي، في حين حافظ إنتر ميامي على صدارة ترتيب المنطقة الشرقية من الدوري الأمريكي، برصيد 18 نقطة من 10 مراحل، متقدما بفارق نقطتين عن نيويورك ريد بول وثلاث عن سينسيناتي مع مباراة أقل لكل منهما. (روسيا اليوم) 
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