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رياضة
الأنصار أخرج النجمة من كأس لبنان لكرة القدم
Lebanon 24
21-04-2024
|
11:38
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أخرج الأنصار حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمسابقة، غريمه التقليدي النجمة حامل اللقب من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس لبنان، بفوزه عليه 2 - 0، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس.
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وسجل الإصابتين ل"الزعيم الاخضر" المهاجم السنغالي الحاج مالك تال في الدقيقتين 59 من "بنالتي" و71.
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