الأنصار أخرج النجمة من كأس لبنان لكرة القدم

Advertisement

أخرج الأنصار حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمسابقة، غريمه التقليدي النجمة حامل اللقب من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس لبنان، بفوزه عليه 2 - 0، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس.وسجل الإصابتين ل"الزعيم الاخضر" المهاجم السنغالي الحاج مالك تال في الدقيقتين 59 من "بنالتي" و71.