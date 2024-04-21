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رياضة

الأنصار أخرج النجمة من كأس لبنان لكرة القدم

Lebanon 24
21-04-2024 | 11:38
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أخرج الأنصار حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمسابقة، غريمه التقليدي النجمة حامل اللقب من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس لبنان، بفوزه عليه 2 - 0، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس.
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وسجل الإصابتين ل"الزعيم الاخضر" المهاجم السنغالي الحاج مالك تال في الدقيقتين 59 من "بنالتي" و71.
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