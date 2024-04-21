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يدخل ريال مدريد الكلاسيكو الإسباني ساعياً لتحقيق فوز تميل له معظم الترشيحات خصوصاً بعد إقصائه مانشستر سيتي حامل لقب دوري الأبطال، وعلى أمل تحقيق الثنائية التي نالها قبل موسمين.لكنّ الفريق مُجهد والمنافس برشلونة سيلعب بحافز أكبر لأنها فرصته الأخيرة للمنافسة على لقب هذا الموسم أو على الاقل الاحتفاظ بالوصافة.من جهته سيحاول برشلونة تجاوز إخفاقه الأوروبي بعد خروجه من مسابقة ِ دوري الأبطال والذي شكّل خيبـة َ أمل ٍ كبيرة للنّادي الكاتالونيّ.وسيسعى أبناء فريق المدرب تشافي ايرنانديث إلى تحقيق الانتصار على ريال مدريد الذي يعتبر واحدا من أفضل الفرق في العالم في السنوات الثلاث الأخيرة.(بي غن سبورتس)