ركلات الترجيح تحفظ ماء وجه اليونايتد

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تمكن مانشستر يونايتد من بلوغ نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم عقب فوزه على كوفنتري سيتي من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل 3-3.وافتتح سكوت مكتوميناي التسجيل لمصلحة الشياطين الحمر، في الدقيقة 23، قبل أن يضيف زميلاه هاري ماجواير وبرونو فيرنانديز الهدفين الثاني والثالث، في الدقيقتين 45+1 و58 على الترتيب.واستغل كوفنتري تراجع أداء مانشستر يونايتد، ليقلص إليس سيمز الفارق، بتسجيله الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 71، ثم أحرز زميله كالوم أوهير الهدف الثاني، في الدقيقة 79.وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز مانشستر يونايتد، حصل كوفنتري سيتي على ركلة جزاء، ترجمها حاجي رايت لهدف التعادل في الدقيقة 90+5.وبقيت النتيجة على حالها (3-3) في الشوطين الإضافيين ليلجأ بعدها الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت ليونايتد.ولحق فريق مانشستر يونايتد بجاره اللدود مانشستر سيتي حامل اللقب الذي تأهل إلى النهائي أمس السبت بفوزه على نظيره تشيلسي 1-0. (عربي21)