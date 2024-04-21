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رياضة
الإتحاد الأفريقي يرفض طلب الإستئناف المقدم من الجزائر
Lebanon 24
21-04-2024
|
16:49
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رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الافريقي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الجزائري ضد قرار لجنة الأندية.
وأكدت لجنة الاستئناف أحقية نهضة بركان المغربي في ارتداء قمصانه الرسمية التي شارك بها في مسابقة كأس الاتحاد هذا الموسم. (بي إن سبورتس)
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المصدر: بي إن سبورتس
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