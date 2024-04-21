الإتحاد الأفريقي يرفض طلب الإستئناف المقدم من الجزائر

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الافريقي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الجزائري ضد قرار لجنة الأندية.

وأكدت لجنة الاستئناف أحقية نهضة بركان المغربي في ارتداء قمصانه الرسمية التي شارك بها في مسابقة كأس الاتحاد هذا الموسم. (بي إن سبورتس)