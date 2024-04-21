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رياضة

ريال مدريد يقترب من حسم الليغا بالفوز على برشلونة

Lebanon 24
21-04-2024 | 17:11
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اقترب ريال مدريد من الفوز بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما سجّل جود بلينغهام هدفا قرب النهاية ليقود فريقه للانتصار 3-2 على ضيفه برشلونة.
ووصل ريال مدريد للنقطة 81 ليتقدم بفارق 11 نقطة على برشلونة الثاني قبل ست جولات على نهاية الدوري.
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واستغل الإنجليزي بلينجهام تمريرة منخفضة ليسدد من مدى قريب في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وكان أندرياس كريستنسن قد سجل بضربة رأس بعد ست دقائق من البداية للفريق الزائر قبل أن يتعادل فينيسيوس جونيور من ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 18.

ومنح البديل فيرمين لوبيز التقدم مجددا لبرشلونة قبل أن يتعادل لوكاس فاسكيز بعدها بأربعة دقائق ثم يسجل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي هدف الفوز قرب النهاية.
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