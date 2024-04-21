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رياضة

ضربة قاسية لـ"دي يونغ".. موسمه انتهى

Lebanon 24
21-04-2024 | 23:46
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أكدت صحيفة سبورت الإسبانية انتهاء موسم اللاعب فرينكي دي يونغ، وعدم قدرته على المشاركة في المباريات المقبلة.

وقالت الصحيفة إن اللاعب الهولندي تعرض لإصابة قوية في مباراة برشلونة وريال مدريد التي انتهت بفوز الأخير 3-2 في الدوري الإسباني.
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وذكرت: "فرينكي دي يونغ تعرض لإصابة في الكاحل، بعد التحامه مع فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، في كرة مشتركة، ولم يتمكن اللاعب الهولندي من استكمال المباراة، وغادر قبل نهاية الشوط الأول، وشارك بيدري بدلاً منه".
وتابعت: "المؤشرات الأولى لإصابة لاعب البرسا تشير إلى أنه سيغيب لفترة لن تقل عن 4 أو 5 أسابيع، ولذلك من الصعب أن يشارك مجددا مع برشلونة هذا الموسم".
واختتمت: "دي يونغ سيخضع الإثنين، للتصوير بالرنين المغناطيسي للتأكد من حجم الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب". (24.ae)
المصدر: 24.ae
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