رغم الفوز.. فينيسيوس يثير الجدل

على الرغم من الفوز المثير على برشلونة، أثار اللاعب فينيسوس جونيور غضب وسائل الإعلام الكاتالونية عقب "الكلاسيكو" في الدوري الإسباني.



ونشرت صحيفة سبورت الإسبانية تقريراً حول اللاعب البرازيلي، أكدت فيه أنه افتقد إلى الاحترام في التعبير عن فرحته بفوز ريال مدريد على برشلونة 3-2 في سانتياغو برنابيو.

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وقالت: "فينيسيوس جونيور سخر من لاعب البرسا فيرمين بسبب احتفاليته بهدفه في مرمى الريال".

وأوضحت: "في الوقت الذي يطلب فيه الدولي البرازيلي الاحترام من المنافسين والمشجعين، قدم هو شخصياً نفسه نموذجاً سيئاً من خلال سخريته من اللاعب الشاب". (24.ae)