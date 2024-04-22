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رياضة
سيمونا هاليب تنسحب من بطولة مدريد المفتوحة للتنس
Lebanon 24
22-04-2024
|
01:23
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أعلنت سيمونا هاليب انسحابها من بطولة مدريد المفتوحة للتنس التي تنطلق الأسبوع المقبل من أجل العمل على لياقتها البدنية وأنها تحتاج للمزيد من الوقت لتكون جاهزة بدنيا للمنافسة على أعلى مستوى بعد ابتعادها عن المنافسات لمدة 18 شهرا.
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وخفضت محكمة التحكيم الرياضية إيقاف بطلة ويمبلدون وفرنسا المفتوحة السابقة بسبب المنشطات من أربع سنوات إلى تسعة أشهر فقط في مارس الماضي، وهو ما جعلها تعود للمشاركة ببطاقة دعوة في بطولة ميامي المفتوحة لكنها خسرت في الدور الأول أمام باولا بادوسا.
وكتبت هاليب عبر حسابها على منصة "إكس": "للأسف جسدي يحتاج مزيدا من الوقت لأكون جاهزة واتخذت القرار الصعب بعدم اللعب في مدريد، القرار صعب لأنني أريد العودة إلى المنافسات في أسرع وقت ممكن، لكن الخبرة تخبرني بألا أتعجل، شكرا لبطولة مدريد المفتوحة التي عرضت علي المشاركة ببطاقة دعوة ولجماهيري".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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