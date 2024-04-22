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رياضة
باريس سان جرمان يتخطى ليون برباعية
Lebanon 24
22-04-2024
|
04:59
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حقّق باريس سان جيرمان فوزاً باهراً على ضيفه أولمبيك ليون (4-1) الأحد في المرحلة الثلاثين من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتناوب على تسجيل أهداف الفريق الباريسي كلّ من نيمانيا ماتيتش (3 بالخطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي لوكاس بيرالدو (6) والبرتغالي غونسالو راموس (33 و42).
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في المقابل بصم الغاني إيرنيست نواماه على هدف الفريق الضيف الوحيد (37).
وبهذا الانتصار الكبير عزّز فريق العاصمة الفرنسية صدارته للدوري الفرنسي "ليغ 1" رافعاً رصيده إلى 66 نقطة بفارق 11 نقطة عن موناكو صاحب المركز الثاني.
أمّا ليون فقد تجمّد رصيده عند 41 نقطة في المرتبة الثامنة. (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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