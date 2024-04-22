لأول مرّة.. شاكيرا تشاهد الكلاسيكو لسبب آخر غير بيكيه ما هو؟

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شاهدت المغنية الكولومبية شاكيرا مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، بعد انفصالها عن جيرارد بيكيه، نجم البلوغرانا السابق.واعتادت شاكيرا على مساندة بيكيه في مباريات الكلاسيكو قبل انفصالهما واعتزاله، لكنها شاهدت المباراة التي حسمها ريال مدريد (3-2) أمس الأحد في ملعب سانتياغو برنابيو لسبب آخر.ونشرت شاكيرا صورًا عبر حسابها على منصة إكس، بينما تتابع المباراة عبر التلفاز، مشيرة إلى أن "اللافتات! سبب وجيه لمشاهدة الكلاسيكو".وروّجت اللوحات الإعلانية في ملعب سانتياغو برنابيو خلال المباراة، بألبوم شاكيرا الجديد "Las mujeres ya no lloran"، الذي طرحته في أذار 2024.وحسب صحيفة آس، فقد تكون هذه هي المرة الأولى التي تتابع فيها شاكيرا عن كثب مباراة مدريد وبرشلونة منذ انفصالها عن جيرارد بيكيه، كما ألمح بعض المشجعين. (جول)