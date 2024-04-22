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رياضة

رد رسمي من لجنة المسابقات بشأن تأجيل الاتحاد والهلال في كأس الملك

Lebanon 24
22-04-2024 | 23:00
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حسمت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، موقفها من تأجيل مباراة الهلال ضد الاتحاد التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الملك السعودي.

 وتقام مباراة الهلال ضد الاتحاد التي تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك السعودي للموسم الحالي، على ملعب الملك عبد الله.

 وسبق وطلب نادي الاتحاد من لجنة المسابقات في خطاب رسمي، تأجيل مباراته المرتقبة أمام نظيره الهلال في بطولة كأس الملك السعودي، لهذا الموسم.

 واستند اتحاد جدة في طلبه لتأجيل المباراة، إلى معاناته من عدة غيابات على خلفية لاعبيه الموجودين رفقة بعثة منتخب السعودية الأولمبي للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما.

 ويغيب عن اتحاد جدة بسبب المشاركة في كأس آسيا تحت 23 عاما، خمسة من لاعبيه، هم: عوض الناشري، وفيصل الغامدي، وزكريا هوساوي، وأحمد الغامدي، ومروان الصحفي.

 وحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية، فإن لجنة المسابقات أرسلت خطابا رسميا لنادي الاتحاد أكدت من خلاله رفضها طلب تأجيل المباراة.

كما أشارت صحيفة الرياضية إلى أن الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فريق الهلال خارج حسابات البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، قبل المواجهة الحاسمة أمام العين الإماراتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب "المملكة أرينا"، الثلاثاء، في الرياض، لعدم شفائه تماما من الإصابة التي غيبته عن المشاركة في المباريات الماضية.

( روسيا اليوم)
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